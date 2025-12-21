Минюст США отрицает сообщения о попытках скрыть имя Трампа в документах по делу Эпштейна

Фото: whitehouse.gov

Министерство юстиции США опровергло информацию о том, что оно якобы скрывает имя президента США в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Соответствующий пост опубликован на странице министерства в Х.

Журналист Роджер Солленбергер опубликовал в соцсети копии одного и того же документа, который якобы был опубликован дважды, в 2024 году и в субботу, 20 декабря. В первой версии документа упоминается Трамп и соучредитель Google Сергей Брин. Во второй версии их имена, а также информация о еще нескольких людях, были зачернены.

В Минюсте заявили, что данные документы были отредактированы еще в тот момент, когда они приобщались к соответствующим судебным делам.

"Мы опубликовали документы в том виде, в каком они находились в нашем распоряжении", – подчеркнули в министерстве.

Эпштейн был арестован в 2019 году по подозрению в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Выяснилось, что он покончил жизнь самоубийством.

В субботу Министерство юстиции США обнародовало новую часть документов по делу Эпштейна 20 декабря. Ведомство создало отдельную страницу, посвященную материалам Эпштейна, на своем сайте.

В Минюсте указали, что сотрудники ведомства предприняли все разумные усилия для проверки и редактирования личной информации, касающейся жертв и других частных лиц по этому делу, в рамках установленных конгрессом США сроков.

В обнародованных материалах имеются фотографии экс-президента США Билла Клинтона, а также музыкантов Майкла Джексона и Мика Джаггера.

На большинстве фотографий Клинтон позирует с девушками, чьи лица были намеренно скрыты Минюстом. На одном из фото экс-президент США запечатлен с девушкой в компании Джексона, а также с актрисой Дайаной Росс. Еще одна фотография демонстрирует, как Джаггер и Клинтон отдыхали в ресторане в компании девушек.

