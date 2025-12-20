Минюст США опубликовал часть материалов дела Эпштейна

Фото: ТАСС/Zuma/Jen Golbeck

Министерство юстиции США обнародовало новую часть документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Ведомство создало отдельную страницу, посвященную материалам Эпштейна, на своем сайте.

В Минюсте указали, что сотрудники ведомства предприняли все разумные усилия для проверки и редактирования личной информации, касающейся жертв и других частных лиц по этому делу, в рамках установленных конгрессом США сроков.

"Тем не менее, ввиду большого объема информации, этот веб-сайт может содержать информацию, которая непреднамеренно включает непубличную личную информацию или другой конфиденциальный контент, в том числе материалы сексуального характера", – добавили в пояснении к сайту.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал законопроект об обнародовании засекреченных материалов по делу Эпштейна, подчеркнув, что администрация его предшественника Джо Байдена не публиковала ни одного файла в рамках этого дела.

Трамп также допустил, что в скором времени общественности будет раскрыта вся правда о бывшем президенте США Билле Клинтоне, а также о демократах Ларри Саммерсе, Риде Хоффмане и прочих представителях Демократической партии.

Эпштейна арестовали в 2019 году по подозрению в торговле детьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его смерти в тюрьме. Выяснилось, что он покончил жизнь самоубийством.