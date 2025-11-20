Трамп подписал законопроект о публикации файлов Эпштейна

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп объявил, что подписал законопроект об обнародовании засекреченных материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом лидер США сообщил в соцсети Truth Social.

"По моему указанию министерство юстиции уже передало конгрессу почти 50 тысяч страниц документов. Не забывайте – администрация (экс-президента США Джо. – Прим. ред.) Байдена не передала ни одного файла или страницы, связанных с демократом Эпштейном, и даже никогда не говорила о нем", – написал Трамп.

Он допустил, что в скором времени общественности будет раскрыта вся правда о бывшем президенте США Билле Клинтоне, а также о демократах Ларри Саммерсе, Риде Хоффмане и прочих представителях Демократической партии.

Лидер США заявил, что Эпштейн всю жизнь был демократом и пожертвовал тысячи долларов другим политикам-демократам. Трамп также напомнил, что обвинения Эпштейну предъявили именно во время его первого президентского срока.

Ранее сообщалось, что Минюст США опубликует материалы дела Эпштейна в течение 30 дней после подписания Трампом соответствующего законопроекта. Правоохранители постараются обеспечить максимальную прозрачность при обнародовании файлов.

Эпштейн был арестован в 2019 году по подозрению в торговле детьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его смерти в тюрьме. Выяснилось, что он покончил жизнь самоубийством.