Республиканец Масси заявил, что в файлах Эпштейна фигурируют минимум 20 человек

Фото: thomasmassie.com

В неопубликованной части файлов финансиста Джеффри Эпштейна есть имена как минимум 20 известных людей, которые могут быть причастны к преступлениям, заявил республиканский конгрессмен Томас Масси телеканалу ABC.

По его словам, он разговаривал с жертвами через их адвоката и знает, что среди тех, кто фигурирует с файлах – политики, миллиардеры и кинопродюсеры. Республиканец отметил, что они замешаны в уголовных делах, но не попали под следствие.

Конгресс США должен проголосовать за обнародование этой части файлов на следующей неделе. Масси является одним из немногих однопартийцев президента США Дональда Трампа, поддерживающий их обнародование. За это он попал под критику главы Белого дома, которого подозревают в связях с Эпштейном.

Финансист был арестован в 2019 году по подозрению в торговле детьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его смерти в тюрьме. Выяснилось, что он покончил жизнь самоубийством.

По мнению американского предпринимателя Илона Маска, Трамп все еще не опубликовал дело Эпштейна, поскольку сам в нем фигурирует. Американский лидер, в свою очередь, назвал дело "скучным" и заявил, что не выступает против раскрытия подтвержденной информации.

Кроме того, Минюст США намерен расследовать связи Эпштейна с экс-президентом США Биллом Клинтоном и другими высокопоставленными лицами.

