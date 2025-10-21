Вирджиния Джуффре рассказала о насилии со стороны принца Эндрю в посмертных мемуарах

В Великобритании поступили в продажу посмертные мемуары одной из жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна, Вирджинии Джуффре. В своей книге женщина рассказала о пережитом насилии, в том числе со стороны британского принца Эндрю. Какими еще подробностями делилась потерпевшая, читайте в материале Москвы 24.

"Я молилась о потере сознания"

Фото: AP Photo/Invision/Bebeto Matthews; Kirsty Wigglesworth

21 октября в Великобритании вышли мемуары "Ничья девушка: воспоминания о пережитом насилии и борьбе за справедливость", написанные американо-австралийской активисткой Вирджинией Джуффре. По словам автора, в юности она подвергалась насилию со стороны американского финансиста Джеффри Эпштейна и гостя его частного острова принца Эндрю.

Джуффре работала над книгой вместе с автором и журналисткой Эми Уоллес. Все главы книги они успели завершить до внезапной смерти автора, о которой стало известно 25 апреля 2025 года. Телеканал NBC тогда сообщил, что Вирджиния покончила с собой. Семья Джуффре, комментируя произошедшее, отметила, что 41-летняя активистка всю свою жизнь оставалась жертвой сексуального насилия и торговли и это бремя стало для нее непосильным.

Издатель Альфред Кнопф рассказал, что Джуффре отправила электронное письмо Эми Уоллес за 25 дней до смерти. В нем говорилось, что ее "искренним желанием" было, чтобы мемуары опубликовали независимо от обстоятельств, сообщало издание The Guardian.

"Содержание этой книги имеет решающее значение, поскольку она призвана пролить свет на системные сбои, которые допускают трансграничную торговлю уязвимыми лицами", – говорилось в электронном письме.

По данным сайта BBC, Джуффре в мемуарах утверждает, что у нее был секс с принцем Эндрю три раза. В одной из интимных связей участвовал Эпштейн и около восьми других девушек, включая несовершеннолетних. Автор уточнила, что боялась обоих мужчин из-за садомазохистских наклонностей финансиста.





Вирджиния Джуффре американо-австралийская активистка Он причинял мне такую боль, что я молилась о потере сознания.

Также в мемуарах Джуффре поделилась, что познакомилась с Эндрю в марте 2001 года, когда помощница Эпштейна Гислейн Максвелл разбудила ее и пообещала встречу с "прекрасным принцем". После этого она попросила Джуффре сделать для принца "то же, что и для Джеффри".

"Он был достаточно дружелюбен, но высокомерен, как будто считал, что заниматься сексом со мной – его право от рождения", – написала Вирджиния в книге.

Джуффре уточнила, что от всех девушек требовалось, чтобы они выглядели "как дети". Также окружающие активно поощряли ее расстройство пищевого поведения.

"Годами они сдавали меня в аренду множеству богатых и влиятельных людей. Меня постоянно использовали и унижали, а в некоторых случаях душили, избивали и пускали кровь. Я верила, что могу до конца жизни остаться сексуальной рабыней", – поделилась женщина в мемуарах.

Кроме того, Вирджиния написала в книге, что среди ее насильников был "хорошо известный премьер-министр", который проявлял жестокость по отношению к ней.

"Дело Эпштейна"

Фото: AP Photo/ASSOCIATED PRESS

Первые обвинения в сексуальном насилии в адрес Джеффри Эпштейна начали поступать в 2005 году. В полицию Палм-Бич обратилась женщина и рассказала, что какая-то девушка привела ее 14‑летнюю падчерицу в дом к финансисту. За 300 долларов ребенку якобы предложили раздеться и сделать массаж Эпштейну. Этот инцидент запустил 11‑месячное расследование: в доме Эпштейна прошли обыски, были изъяты камеры наблюдения, многочисленные фотографии и видеозаписи сексуального характера.

Допросы предполагаемых жертв и свидетелей показали, что многие из приглашенных к Эпштейну девушек были несовершеннолетними.

В 2006 году Эпштейну предъявили обвинения, связанные с организацией проституции, и он был задержан. После длительных разбирательств Джеффри признал вину и выплатил компенсации жертвам. В 2008 году ему назначили наказание в виде 18 месяцев лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней. Финансист отбывал срок в частном крыле тюрьмы округа Палм‑Бич с правом выезда на работу шесть дней в неделю. Через 13 месяцев его освободили условно-досрочно.

Летом 2019 года Эпштейн был вновь задержан в США. Ему предъявили обвинения в торговле девушками, в том числе несовершеннолетними, и в склонении их к проституции. Ему грозило до 40 лет тюрьмы. Однако Эпштейн провел в заключении чуть больше месяца: 10 августа 2019 года власти Нью‑Йорка сообщили, что его нашли без сознания в камере. СМИ писали, что финансист покончил с собой.

По данным прессы, Эпштейн приглашал многочисленных гостей на свой остров, где организовывал им встречи с юными девушками. Среди посетителей был и принц Эндрю. Смерть главного фигуранта дела привлекла внимание к его возможным сообщникам, в частности светской львице, дочери британского медиамагната Роберта Максвелла, помощнице и подруге Эпштейна Гислейн Максвелл. Ее арестовали в июле 2020-го, а спустя пару лет приговорили к 20 годам заключения за секс-торговлю несовершеннолетними.

Одной из главных обвинительниц по делу Эпштейна и Максвелл выступила Джуффре. Кроме того, в 2021-м Вирджиния подала иск против принца Эндрю. Однако в 2022-м году стороны заключили внесудебное соглашение. Принц выплатил Вирджинии 12 миллионов фунтов стерлингов (примерно 1 миллиард 305 миллионов рублей), писали СМИ.

На фоне громкого скандала принцу пришлось отказаться от титула герцога Йоркского, а также от членства в ордене Подвязки – старейшем рыцарском ордене в британской системе наград. Кроме этого, по данным зарубежных СМИ, принц Уильям планирует полностью отстранить Эндрю, который приходится ему дядей, от всех публичных и частных мероприятий, связанных с королевской семьей, включая собственную коронацию.