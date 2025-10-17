Брат Карла III откажется от титула из-за связей с Эпштейном

Фото: ТАСС/EPA/NEIL HALL

Брат короля Великобритании Карла III принц Эндрю откажется от титула герцога Йоркского из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, говорится в его заявлении, распространенном пресс-службой Букингемского дворца.

"По итогам обсуждений с королем и членами моей семьи мы пришли к выводу, что продолжающиеся обвинения против меня отвлекают от той работы, которую делают Его Величество и королевская семья. Я решил, как и всегда, поставить свои обязательства перед семьей и страной на первое место", – сказал принц.

Он отметил, что придерживается принятого пять лет назад решения отстраниться от общественной жизни, а отказ от титула и присвоенных наград станет следующим шагом.

Эпштейна арестовали в июле 2019 года в аэропорту Нью-Джерси по подозрению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. В августе того же года стало известно о смерти миллиардера в тюрьме.

Ранее телеканал Fox News опубликовал пропавшую минуту с видеозаписи у тюремной камеры Эпштейна. В первоначальном пакете документов Минюста США фигурировала 11-часовая запись, в которой отсутствовала одна минута в ночь с 9 на 10 августа 2019 года. Общественность предположила, что исчезнувший фрагмент свидетельствует о наличии заговора, связанного со смертью обвиняемого.

Кроме того, CNN публиковал архивные материалы, которые подтверждали связь президента США Дональда Трампа с Эпштейном. Была и фотография финансиста со свадьбы политика и Марлы Мейплз. Журналисты уточнили, что раньше информация о его присутствии на мероприятии широко не распространялась.

