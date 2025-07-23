Телеканал CNN опубликовал материалы, подтверждающие связь Трампа и Эпштейна

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Телеканал CNN опубликовал архивные материалы, которые подтверждают связь президента США Дональда Трампа с финансистом Джеффри Эпштейном, который обвинялся в торговле людьми, сообщает "Газета.ру".

Среди обнародованных материалов есть фотография Эпштейна со свадьбы Трампа и Марлы Мейплз. Журналисты уточнили, что раньше информация о его присутствии на мероприятии широко не распространялась.

На других видеозаписях, представленных телеканалом, запечатлены Трамп и Эпштейн на мероприятии компании Victoria's Secret в Нью-Йорке в 1999 году. Как видно на записи, будущий американский лидер и финансист общаются и смеются.

По информации CNN, это было не первым мероприятием Victoria's Secret, которое посетили Трамп и Эпштейн. Их также можно заметить на фотографии из открытых источников с вечеринки в 1997 году.

Телеканал связался с американским президентом, чтобы обсудить материалы. В ответ Трамп назвал его фейковым СМИ и положил трубку.

В свою очередь, директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг сказал CNN, что опубликованные материалы – это вырванные из контекста кадры с мероприятий, на которых присутствовали разные люди.

"Факт заключается в том, что президент выгнал его (Эпштейна. – Прим. ред.) из его клуба за то, что тот был мерзким типом", – добавил Чунг.

Эпштейна арестовали в июле 2019 года в аэропорту Нью-Джерси по подозрению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. В августе того же года стало известно о смерти миллиардера в тюрьме.

Американский предприниматель Илон Маск указал, что Трамп до сих пор не опубликовал дело Эпштейна, поскольку сам в нем фигурирует. В свою очередь, глава Белого дома назвал дело "скучным" и подчеркнул, что не возражает против раскрытия подтвержденной информации.