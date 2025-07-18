Маск назвал подделкой рисунок, отправленный на юбилей Эпштейна от имени Трампа

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Предприниматель Илон Маск выступил в поддержку президента США Дональда Трампа после информации о письме-поздравлении с эротическим рисунком для финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает телеканал "360" со ссылкой на соцсети миллиардера.

Маск ответил на пост журналистки Меган Килли, которая назвала новость об этом письме "худшим примером заказной статьи".

"Да, письмо звучит как подделка", – написал Маск в Х.

Новость о письме, в котором Трамп якобы от руки нарисовал обнаженную женщину, появилась ранее в издании The Wall Street Journal. По информации журналистов, подруга Эпштейна Гилейн Максвелл собрала в честь его 50-летия альбом, в который вошли непристойные послания от друзей. Действующий президент США якобы сопроводил свой рисунок подписью: "С днем рождения – и пусть каждый день будет еще одним чудесным секретом".

Трамп опровергнул эту информацию и пригрозил подать на газету в суд за фейковые новости.

Эпштейна задержали в июле 2019 года по подозрению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, а 10 августа того же года СМИ сообщили о его смерти в американской тюрьме. Генпрокурор США Ульям Барр отмечал, что его смерть вызывает "серьезные вопросы".

При этом Маск заявлял, что Трамп не публикует дело Эпштейна, поскольку сам в нем фигурирует. Позже предприниматель удалил свой пост и даже пошутил, что сделал больше всех для подрыва своей репутации.