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18 июля, 04:13

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WSJ: Трамп отправил Эпштейну эротическую картинку на 50-летие

Трамп нарисовал эротическую картинку на юбилей Эпштейна – СМИ

Фото: 123RF/palinchak

Президент США Дональд Трамп отправил письмо с нарисованной от руки обнаженной женщиной в качестве подарка на 50-летие финансисту Джеффри Эпштейну, который обвинялся в торговле людьми, растлении несовершеннолетних и прочих тяжких преступлениях. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Журналисты выяснили, что подруга Эпштейна Гилейн Максвелл собрала в честь его юбилея альбом, в который вошли непристойные послания от друзей. Автором одного из посланий стал действующий президент США, который сопроводил свой рисунок голой женщины подписью: "С днем рождения – и пусть каждый день будет еще одним чудесным секретом".

Сам Трамп уже успел опровергнуть эту информацию и пригрозил подать на газету в суд за фейковые новости. В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс усомнился, что лидер США мог изобразить нечто подобное. Он также выразил сомнение в существовании письма, поскольку его до сих пор не обнародовали.

Эпштейна арестовали в июле 2019 года в аэропорту Нью-Джерси по подозрению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

10 августа того же года СМИ сообщили о смерти миллиардера в американской тюрьме. Изучением обстоятельств произошедшего занялось ФБР. Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что смерть миллиардера в тюрьме вызывает "серьезные вопросы".

При этом брат Эпштейна заявил, что у того была информация о Трампе и супругах Билле и Хиллари Клинтонах, которая "изменила бы президентские выборы 2016 года".

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