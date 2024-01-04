У Эпштейна была информация о Трампе и Клинтонах, которая могла изменить выборы 2016 года

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Брат американского финансиста Джеффри Эпштейна заявил, что у него была информация о бывшем президенте США Дональде Трампе и супругах Билле и Хиллари Клинтонах, которая "изменила бы президентские выборы 2016 года". Об этом Марк Эпштейн заявил изданию The New York Post.

При этом сообщается, что никаких подробностей об американских политиках у брата-финансиста нет. При этом отмечается, что что оба кандидата в президенты так или иначе вращались в кругах Эпштейна: Трамп несколько раз летал на частном самолете Эпштейна в девяностые годы. Муж Хиллари Клинтон лично общался с финансистом и был его другом.

Ранее Федеральный суд Нью-Йорка опубликовал первую часть документов, содержащих имена более 150 человек, так или иначе связанных с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна.

В августе 2019 года стало известно о смерти Эпштейна в американской тюрьме. Изучением обстоятельств его гибели занялось ФБР, а генпрокурор США Уильям Барр отметил, что кончина миллиардера в тюрьме вызывает "серьезные вопросы".