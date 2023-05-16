Илон Маск получил повестку по делу Джеффри Эпштейна и JP Morgan – СМИ

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Власти Американских Виргинских островов направили судебную повестку предпринимателю Илону Маску по делу одного из крупнейших банков США JP Morgan Chase, который подозревается в помощи финансисту Джеффри Эпштейну в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщает телекомпания CNBC.

По данным телекомпании, власти островов обосновали вызов Маска в суд тем, что Эпштейн "мог ссылаться или пытался ссылаться" на бизнесмена в ходе взаимодействия с банком.

Ранее сообщалось, что аналогичные повестки также получили несколько миллиардеров, в том числе сооснователь Google Сергей Брин.

Эпштейн был арестован в июле 2019 года в аэропорту Нью-Джерси. Его подозревали в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

В августе того же года стало известно о смерти Эпштейна в американской тюрьме. Изучением обстоятельств его гибели занялось ФБР, а генпрокурор США Уильям Барр отметил, что кончина миллиардера в тюрьме вызывает "серьезные вопросы".