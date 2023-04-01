Сооснователь Google Брин получил повестку по делу Джеффри Эпштейна и JP Morgan – СМИ

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Несколько миллиардеров, в том числе сооснователь Google Сергей Брин, получили повестки от властей Американских Виргинских островов по делу одного из крупнейших банков США JP Morgan Chase, который подозревается в помощи финансисту Джеффри Эпштейну в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации газеты, власти Американских Виргинских островов хотят узнать, причастен ли Брин к деятельности банка и самого Эпштейна.

Помимо этого, власти собираются опросить сопредседателя сети отелей Hyatt Томаса Притцкера, медиамагната Мортимера Цукермана и бизнесмена Майкла Овитца.

Американского миллиардера Джеффри Эпштейна арестовали в июле 2019 года в аэропорту Нью-Джерси по подозрению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

10 августа того же года СМИ сообщили о смерти Эпштейна в американской тюрьме. Изучением обстоятельств произошедшего занялось ФБР. Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что смерть миллиардера в тюрьме вызывает "серьезные вопросы".

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