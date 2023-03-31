Трампа обвиняют в более чем 30 эпизодах, связанных с мошенничеством в сфере бизнеса – СМИ

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Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения в более чем 30 эпизодах, связанных с мошенничеством в сфере бизнеса. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Прокуратура Манхэттена связалась с командой юристов Трампа, чтобы обсудить вопрос его явки в суд. Дополнительная информация о дате предъявления обвинений будет представлена позже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Ранее сообщалось, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Дональду Трампу.

Трамп назвал голосование большого жюри в Нью-Йорке политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории.

Он также обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брагга в том, что тот делает "грязную работу" в интересах действующего американского президента Джо Байдена.

Сторонники Трампа вышли на улицы Нью-Йорка, чтобы поддержать экс-президента

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