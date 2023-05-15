02:53В мире
ФБР провело обыски в квартирах российских бизнесменов Пацуля и Макеева в Майами
Фото: ТАСС/Владислав Павлов
Сотрудники ФБР провели обыск в квартире двух бизнесменов из России Олега Пацуля и Агунда Макеева в Майами. Об этом пишет издание Miami Herald.
Уточняется, что обыск проходил в высотных домах на побережье города, которые управляются компанией Trump International Beach Resort.
Какие-либо подробности обыска или его причины не сообщаются. В ФБР сообщили, что обыск проходил согласно соответствующему ордеру суда.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что россиянин Владислав Клюшин, осужденный и ожидающий избрания меры пресечения в США, отказался идти на сделку со следствием.
В апреле стало известно, что сооснователь Google Сергей Брин получил повестку от властей Американских Виргинских островов по делу одного из крупнейших банков США JP Morgan Chase, который подозревается в помощи финансисту Джеффри Эпштейну в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Читайте также