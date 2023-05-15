ФБР провело обыски в квартирах российских бизнесменов Пацуля и Макеева в Майами

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Сотрудники ФБР провели обыск в квартире двух бизнесменов из России Олега Пацуля и Агунда Макеева в Майами. Об этом пишет издание Miami Herald.

Уточняется, что обыск проходил в высотных домах на побережье города, которые управляются компанией Trump International Beach Resort.

Какие-либо подробности обыска или его причины не сообщаются. В ФБР сообщили, что обыск проходил согласно соответствующему ордеру суда.

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