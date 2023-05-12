Зеленский ввел новый пакет санкций против российских компаний

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Украинский президент Владимир Зеленский объявил о введении нового пакета санкций в отношении компаний РФ в стране. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

"Своим указом наложил ограничительные меры на собственность российских компаний на Украине и на собственность связанных с ними украинских экономических субъектов", – подчеркнул он.

По словам Зеленского, под санкции попали компании, которые связаны с украинским оппозиционным политиком Виктором Медведчуком и другими лицами. В их число вошли учредители, руководители и лица, которые обладают активами на Украине.

Кроме того, Зеленский ввел санкции против российских физических и юридических лиц, якобы причастных к деятельности металлургического комбината "Запорожсталь", владельцем которого является бизнесмен Ринат Ахметов. В санкционный список Украины вошли 13 физических и 28 юридических лиц.

До этого президент Украины ввел санкции в отношении российских партий и Центризбиркома страны. В санкционном списке значились КПРФ, ЛДПР, партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" и "Новые люди".

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