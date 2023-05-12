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17:48

Политика

Зеленский ввел санкции против россиян, якобы причастных к предприятию "Запорожсталь"

Фото: РИА Новости/Владимир Акимов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских физических и юридических лиц, якобы причастных к деятельности металлургического комбината "Запорожсталь", владельцем которого является бизнесмен Ринат Ахметов. Об этом украинский лидер сообщил в своем телеграм-канале.

"Сегодня у нас санкционный день. Есть несколько санкционных пакетов, подписал соответствующие указы", – написал Зеленский.

В санкционный список Украины вошли 13 физических и 28 юридических лиц. По мнению украинских властей, путем коммуникации с перечнем лиц Россия якобы сохраняла контроль над предприятием. Помимо этого, Зеленский сообщил о начале процесса конфискации "российской" доли компании.

Ранее президент Украины ввел санкции в отношении российских партий и Центризбиркома страны. В санкционном списке значились КПРФ, ЛДПР, партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" и "Новые люди".

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Сюжет: Санкции
политика
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