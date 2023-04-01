Зеленский ввел санкции против сенаторов в Совфеде от новых регионов РФ

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Украина ввела санкционные меры против сенаторов в Совфеде от ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующий указ украинского лидера Владимира Зеленского был размещен на его официальном сайте.

Уточняется, что ограничительные меры будут действовать в течение 10 лет в отношении следующих граждан:

сенатора от ЛНР Дарьи Лантратовой;

сенатора от Херсонской области Константина Басюка;

сенатора от Запорожской области Дмитрия Вороны.

Кроме того, ранее санкции уже были введены против сенатора от ДНР Натальи Никоноровой.

До этого Зеленский ввел санкции против компаний, связанных с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, а также ряда спортсменов из России.

Под санкции подпали двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, пловец Александр Попов и почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов.



Президент Украины ввел санкции против Киркорова, Михалкова и еще 117 человек

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!