16:57Политика
Зеленский ввел санкции против сенаторов в Совфеде от новых регионов РФ
Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
Украина ввела санкционные меры против сенаторов в Совфеде от ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующий указ украинского лидера Владимира Зеленского был размещен на его официальном сайте.
Уточняется, что ограничительные меры будут действовать в течение 10 лет в отношении следующих граждан:
- сенатора от ЛНР Дарьи Лантратовой;
- сенатора от Херсонской области Константина Басюка;
- сенатора от Запорожской области Дмитрия Вороны.
Кроме того, ранее санкции уже были введены против сенатора от ДНР Натальи Никоноровой.
До этого Зеленский ввел санкции против компаний, связанных с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, а также ряда спортсменов из России.
Под санкции подпали двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, пловец Александр Попов и почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов.
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