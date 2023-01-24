Зеленский ввел санкции против 22 представителей РПЦ

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 22 представителей Русской православной церкви. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает ТАСС.

Под санкции, в частности, попали митрополит Будапештский и Венгерский Илларион (Алфеев), замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, а также глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Кроме того, под ограничения попал племянник патриарха Московского и всея Руси Кирилла Михаил Гундяев.

Зеленский в видеообращении к нации заявил, что введенные им санкции касаются "духовной независимости" Украины, которая будет усиливаться.

До этого президент Украины ввел санкции против 198 человек. Под его ограничения попали режиссер Андрей Кончаловский, телеведущая Ангелина Вовк, бывший посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, а также ряд российских военкоров и журналистов.

Президент Украины ввел санкции против Киркорова, Михалкова и еще 117 человек

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