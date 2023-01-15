Зеленский ввел санкции против Губерниева, Корчевникова и ряда российских деятелей

Фото: телеграм-канал "Zelenskiy / Official"

Владимир Зеленский ввел санкции против 198 человек. Под ограничения подпали режиссер Андрей Кончаловский, телеведущая Ангелина Вовк, бывший посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, а также ряд российских военкоров и журналистов, говорится на сайте офиса украинского лидера.

"В соответствии со статьей 107 конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 января 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", – говорится в сообщении.

Под ограничения также подпали военкоры Семен Пегов и Юрий Котенок, телеведущие Дмитрий Губерниев, Руслан Осташко, Евгений Рожков, Борис Корчевников и Екатерина Березовская, представители СМИ Павел Зарубин, Марина Ахмедова, Андрей Стариков, Анастасия Попова, Владимир Кобяков, Марьяна Наумова. Кроме того, в перечне оказались блогер Дмитрий Пучков, публицист Николай Стариков, продюсер Яна Рудковская, актеры Егор Бероев и Эвелина Бледанс и певец Юрий Лоза.

До этого на Украине ввели санкции против певца Филиппа Киркорова, режиссера Никиты Михалкова и еще 117 человек. У них будут заблокированы счета и приостановлено выполнение экономических и финансовых обязательств. Их также лишат украинских госнаград.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!