Путин уполномочил кабмин выдавать разрешения на сделки с лицами, подпавшими под санкции РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительство РФ сможет выдавать временные разрешения на сделки с лицами, подпавшими под российские санкции. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Предоставить правительству РФ полномочие по выдаче временных разрешений на совершение отдельных сделок (операций, действий) с лицами, находящимися под санкциями", – говорится в документе.

Уточняется, что действие указа распространяется на правоотношения, которые возникли с 3 мая текущего года.

Ранее Россия установила санкционные ограничения в отношении 200 граждан Канады в ответ на действия государства.

Санкциями РФ запретила въезд на территорию страны ряду канадцев, в их числе – высокопоставленные чиновники, отставные и действующие парламентарии, правоохранители, представители экспертных кругов, а также активисты многочисленных пробандеровских структур и организаций, непосредственно обслуживающих русофобский курс режима Джастина Трюдо.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила Евросоюзу ответом на любые санкции против России. Как отметила дипломат, РФ уже адаптировалась к жизни в условиях санкций.

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