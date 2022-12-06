РФ рассматривает возможность установления фиксированной цены на нефть – СМИ

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Россия изучает вопрос установления фиксированной стоимости на собственную нефть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"Москва рассматривает вариант введения фиксированной стоимости на баррели из страны либо введение максимального уровня дисконта к международным маркам, с которым они могут быть проданы", – говорится в материале издания.

При этом агентство отмечает, что способы могут быть пересмотрены. По данным источника издания, Москва преследует достижение цели, связанной с работой с покупателями нефти на прозрачном ценовом механизме на основе рыночного подхода. Это позволит избежать влияния ограничений на страны, покупающие российское топливо.

Помимо этого, уточнило агентство, Кремль намерен выпустить указ, согласно которому перепродажа нефти будет запрещена в страны, поддержавшие ценовой потолок.

С 5 декабря Европа официально перестала импортировать российскую нефть. С указанной даты также вступил в силу ценовой потолок на российскую нефть в 60 долларов за баррель.

При этом несколько стран ЕС в виде исключения продолжат получать российскую трубопроводную нефть.

В ответ на ограничения со стороны стран ЕС, G7 и Австралии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва находится на стадии разработки соответствующих санкций. По его словам, Россия не намерена признавать ценовой потолок на топливо.



Кремль готовит ответ на введение ЕС потолка цен на российскую нефть – Песков





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