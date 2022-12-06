Россия будет продавать нефть с помощью новых инструментов – Новак

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия будет использовать новые схемы страхования поставок после введения нефтяных санкций, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Россия продолжит продавать нефть, несмотря на сложные условия.

"Тут, конечно, использованы новые инструменты, новые механизмы страхования, взаимодействия между компаниями, перевозки. Меняются и крупные игроки на рынке, такие как трейдеры", – сказал Новак.

Он добавил, что российская нефть пользуется спросом на мировых рынках и найдет своих покупателей.

При этом Новак не исключил, что в случае необходимости в условиях волатильности производители будут снижать добычу нефти, но в небольших объемах.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация Соединенных Штатов не допускает возможности закупки нефти из России для пополнения стратегического резерва США. По ее словам, это связано с тем, что импорт российской нефти находится под запретом.

Решение стран G7, ЕС и Австралии о ценовом потолке на российскую нефть начало действовать 5 декабря. Согласно решению, запрещается перевозка и страхование российского топлива по цене выше 60 долларов за баррель и минимум на 5% ниже рыночной стоимости.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома, в Вашингтоне считают, что предельная цена на российскую нефть является достаточной для того, чтобы Москва продолжала экспорт в другие страны.

До этого Новак подчеркивал, что Россия не примет потолок цен на нефть и будет продавать топливо только тем странам, которые соблюдают рыночные условия.

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