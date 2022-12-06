Новак допустил снижение добычи нефти на фоне неопределенной ситуации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия может немного сократить объем нефтедобычи в связи с неопределенной ситуацией в отрасли, заявил зампред правительства РФ Александр Новак. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы не исключаем, что при необходимости у нас могут быть ситуации, связанные с периодами снижения добычи нефти, поскольку эта ситуация неопределенная", – сказал он.

По словам Новака, в настоящее время на рынке наблюдается большая волатильность.

"Я не думаю, что это будут какие-то большие объемы, тем не менее мы не исключаем", – пояснил вице-премьер.

Решение стран G7, ЕС и Австралии о ценовом потолке на российскую нефть начало действовать 5 декабря. Таким образом, запрещается перевозка и страхование топлива из РФ по цене выше 60 долларов за баррель и минимум на 5% ниже рыночной стоимости.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, в Вашингтоне считают, что предельная цена на российскую нефть является достаточной для того, чтобы Москва продолжала экспорт в другие страны.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак подчеркивал, что Россия не примет потолок цен на нефть и будет продавать топливо только тем странам, которые соблюдают рыночные условия.

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