Новак предположил, что цена нефти в 2023 году составит 100 долларов за баррель

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Цена на нефть в мире в следующем году составит около 100 долларов за баррель или чуть меньше. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Вместе с тем он отметил, что впервые находится в ситуации, когда трудно прогнозировать цены. По его словам, сейчас мир находится в периоде неопределенности.

"Мы стараемся в рамках ОПЕК+ обеспечить балансировку спроса и предложения, и это, на мой взгляд, тот инструмент, который может каким-то образом снизить волатильность", – приводит слова Новака ТАСС.

Он предположил, что в следующем году стоимость будет на уровне сегодняшней.

Ранее Новак заявил, что не понимает, где Евросоюз будет брать необходимые энергоресурсы без поставок сырья из России. Выступая на сессии "Российской энергетической недели", Новак отметил, что Россия всегда была для Европы надежным поставщиком топлива. Также он заявил, что РФ более 20% занимала на рынке по поставкам нефти, почти 40–50% – по поставкам газовых ресурсов.



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