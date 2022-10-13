Глава Минфина США предложила предельную цену на российскую нефть

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Министр финансов США Джанет Йеллен предложила установить предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель, сообщает Reuters.

По ее словам, это позволит сократить доходы РФ от продажи энергоресурсов, но также сохранить прибыльность их добычи.

Она добавила, что цель состоит в том, чтобы защитить мир от последствий глобального скачка цен на нефть.

Ранее Совет Евросоюза одобрил восьмой пакет санкций в отношении РФ, в который вошел потолок цен на российскую нефть. Санкциями предусматривается запрет на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, а также на оказание услуг, связанных с их транспортировкой в третьи страны.

Кроме того, ограничения запрещают импорт российских товаров на 7 миллиардов рублей. Новый пакет санкций вводит запрет на экспорт угля, электронных компонентов для оружия, техизделий для авиации, химических веществ.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские государства только усугубляют ситуацию, вводя различные антироссийские меры. Он предупредил, что последствия таких решений будут ощутимы для жителей Европы.

По мнению Путина, бюрократическая верхушка некоторых стран сознательно ведет курс на деиндустриализацию и снижение качества жизни граждан. Глава государства подчеркнул, что установление потолка цен провоцирует глобальную нехватку энергии и еще больший рост цен.

В ЕС решили ввести потолок цен на всю российскую нефть

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