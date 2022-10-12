Путин вспомнил слова нобелевского лауреата в связи с идеей о потолке цен на энергоносители

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Владимир Путин вспомнил цитату нобелевского лауреата, комментируя идею введения потолка цен на российские энергоносители. Глава государства выступил 12 октября на форуме "Российская энергетическая неделя".

"В этой связи приведу цитату американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Милтона Фридмана: "Если вы хотите создать дефицит, например, помидоров, то нужно просто принять закон, по которому розничные торговцы не могут продавать помидоры более чем за два цента за фунт. Вы тут же получите дефицит помидоров", – сказал он.

Российский лидер добавил, что некоторые страны просто отмахиваются от таких очевидных соображений. Однако Фридмана никто не сможет отнести к агентам влияния России, поскольку он ушел из жизни еще в 2006 году, добавил Путин.

Президент РФ сделал акцент на том, что европейские государства только усугубляют ситуацию, вводя различные антироссийские меры. Он предупредил, что последствия таких решений будут ощутимы для жителей Европы.

"Однако вместо того, чтобы работать над возвращением своих собственных конкурентных преимуществ в виде дешевых и надежных российских энергоносителей, страны еврозоны только усугубляют ситуацию, в том числе решили ограничить цену на нефть", – высказался он.

По мнению Путина, бюрократическая верхушка некоторых стран сознательно ведет курс на деиндустриализацию и снижение качества жизни граждан.

Глава государства подчеркнул, что установление потолка цен провоцирует глобальную нехватку энергии и еще больший рост цен.

"Никакие интервенции или распечатывание нефтяных резервов ситуацию не исправят. Свободных ресурсов в нужных объемах попросту нет", – резюмировал президент.

Ранее Совет Евросоюза одобрил восьмой пакет санкций в отношении РФ, в который вошел потолок цен на российскую нефть. Санкциями предусматривается запрет на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, а также на оказание услуг, связанных с их транспортировкой в третьи страны.

Кроме того, ограничения запрещают импорт российских товаров на 7 миллиардов рублей. Новый пакет санкций вводит запрет на экспорт угля, электронных компонентов для оружия, техизделий для авиации, химических веществ.



В ЕС решили ввести потолок цен на всю российскую нефть

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