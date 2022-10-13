РФ не понимает, где ЕС будет брать энергоресурсы без российского сырья – Новак

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что не может представить, где ЕС будет брать необходимые энергоресурсы без поставок сырья из России. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на сессии Российской энергетической недели, Новак отметил, что Россия всегда была для Европы надежным поставщиком топлива.

"Мы более 20% занимали на рынке по поставкам нефти, почти 40–50% по поставкам газовых ресурсов. И где на сегодня будут наши коллеги, наши партнеры европейские брать недостающие ресурсы – ответа на этот вопрос нет", – сказал вице-премьер.

Ранее Новак заявил, что Россия прекратит поставки нефти в страны, которые установят потолок цен на нее. Он подчеркнул, что Москва категорически против применения нерыночных инструментов. Новак добавил, что введение потолка цен на нефть будет оказывать разрушительное влияние на рыночные механизмы и отрасль в целом.



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