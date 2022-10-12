Новак заявил, что на польском участке "Дружбы" была технологическая неисправность

Фото: Агентство "Москва"

На польском участке нефтепровода "Дружба" произошла технологическая неисправность, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах "Российской энергетической недели".

Он предположил, что она уже восстановлена. При этом Новак не стал комментировать, могла ли там произойти диверсия.

"Надо, чтобы специалисты посмотрели, обследовали этот случай и дали свое заключение", – цитирует вице-премьера ТАСС.

Ранее министр экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах заявил, что на устранение утечки на нефтепроводе "Дружба" может уйти до 10 дней. По его словам, поставки российской нефти в Германию не затронуты, несмотря на сокращение производственных мощностей.

Штайнбах отметил, что сейчас необходимо выяснить обстоятельства произошедшего и заняться ремонтом трубопровода.

Разгерметизацию на одной из двух ниток западного участка нефтепровода "Дружба" обнаружили в 70 километрах от Плоцка 11 октября. Оператор польского участка пояснил, что по данному участку нефть идет в ФРГ.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер причиной произошедшего назвал "случайные повреждения". Он также добавил, что оснований полагать, что утечка случилась в результате диверсии, нет.



В Польше зафиксировали разгерметизацию нефтепровода "Дружба" – СМИ

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