В Германии заявили, что устранение утечки на нефтепроводе "Дружба" займет до 10 дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На устранение утечки на нефтепроводе "Дружба" может уйти до 10 дней. Об этом заявил министр экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах.

По его словам, поставки российской нефти в Германию не затронуты, несмотря на сокращение производственных мощностей.

Штайнбах отметил, что сейчас необходимо выяснить обстоятельства произошедшего и заняться ремонтом трубопровода.

"Прогнозы на данный момент предполагают, что это может занять от двух до трех дней или даже до десяти дней. В настоящее время поставки не находятся под угрозой", – приводит слова министра ТАСС.

Разгерметизацию на одной из двух ниток западного участка нефтепровода "Дружба" обнаружили в 70 километрах от Плоцка 11 октября. Оператор польского участка пояснил, что по данному участку нефть идет в ФРГ.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер причиной произошедшего назвал "случайные повреждения". Он также добавил, что оснований полагать, что утечка случилась в результате диверсии, нет.



В Польше зафиксировали разгерметизацию нефтепровода "Дружба" – СМИ

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