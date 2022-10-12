В Польше изучают причины утечки нефти из нефтепровода "Дружба"

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

Польские власти изучают причины разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", заявил замминистра климата и окружающей среды Польши Адам Гуиборге-Четвертыньский. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что причины утечки пока неизвестны, а также отказался комментировать возможность диверсии.

"Мы анализируем ситуацию. Все службы работают, включая спасателей и службы безопасности. Мы сейчас анализируем причины", – сказал Гуиборге-Четвертыньский.

Вице-президент российской компании "Транснефть" Сергей Андронов, в свою очередь, сообщил, что Польша продолжает получать нефть из России по "Дружбе". По его словам, польская PERN уведомила российскую сторону об аварии.

"Пока прием идет, значит, у них есть мощности, куда они принимают", – приводит слова Андронова ТАСС.

Он уточнил, что утечка произошла на участке нефтепровода вблизи германской границы. Также Андронов затруднился ответить на вопрос о возможных сроках устранения утечки.

12 октября оператор польского участка нефтепровода "Дружба" заявил о разгерметизации на трубопроводе. В компании PERN заявили, что ЧП было обнаружено поздно вечером во вторник, 11 октября. Разгерметизацию выявили на одной из двух ниток западного участка трубы в 70 километрах от Плоцка.

В компании уточнили, что по данному участку нефть идет в ФРГ. В настоящее время причины аварии не установлены.

В Польше обнаружили разгерметизацию нефтепровода "Дружба" – СМИ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!