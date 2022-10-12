В МИД заявили о намерении РФ добиваться участия в расследовании ЧП на "Северных потоках"

Фото: kustbevakningen.se

Российская сторона будет настойчиво добиваться участия в расследовании ЧП на "Северных потоках", сообщил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Он уточнил, что на сегодняшний день нет смысла задавать вопросы о причинах отказа Швеции от сотрудничества с РФ по расследованию происшествий на газопроводах, так как решения принимаются в других государствах.

"Назвался груздем – полезай в кузов. Мечтали о превращении Балтийского моря во внутреннее море НАТО – мечта осуществилась: совершен террористический акт, удар по фундаментальным интересам европейцев. Европа безмолвствует. Но это их выбор. Но мы будем настойчиво добиваться участия в расследовании", – заявил дипломат.

26 сентября на "Северных потоках" зафиксировали три утечки. Первую выявили на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Еще две зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.

Генпрокуратура Германии уже начала расследование по факту взрывов на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Позднее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин обращался к шведской коллеге Магдалене Андрессон с просьбой включить Россию в расследование по факту взрывов на газопроводах.



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