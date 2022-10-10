Аналитик оценил возможность поставок газа по одной из ниток "Северного потока"

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Вице-премьер РФ Александр Новак, говоря о готовности России поставлять газ Европе по неповрежденной взрывом ветке "Северного потока – 2", имел в виду теоретическую возможность того, что часть нефтепровода не получила критических повреждений. Об этом в эфире радио КП заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, сейчас "Газпром" откачивает газ из этой трубы и, вероятнее всего, планирует поместить туда датчики. Это позволит дойти до участка потенциальной аварии и оценить последствия взрыва.

"Может, там тоже взрыв был и труба вогнута как бы вовнутрь, но при этом не потеряла целостность", – пояснил Юшков.

Три утечки зафиксировали на "Северных потоках" 26 сентября. Первую выявили на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Еще две зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.

Генпрокуратура Германии уже начала расследование по факту взрывов на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Позднее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин обращался к шведской коллеге Магдалене Андрессон с просьбой включить Россию в расследование по факту взрывов на газопроводах.



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