Посольство РФ усомнилось в достоверности расследования Данией ЧП на "Северных потоках"

Фото: kustbevakningen.se

Тот факт, что датские власти не хотят привлекать к расследованию инцидентов на "Северных потоках" Россию, ставит под сомнение его будущие итоги. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства РФ в Копенгагене.

"Нежелание датских властей привлекать представителей российской стороны к проводимому Данией расследованию подрывает достоверность его будущих результатов", – заявили в дипмиссии.

Там считают расследование политически ангажированным, поскольку в нем принимают участие или действующие члены НАТО, или те, кто намерен вступить в Альянс. В связи с этим в диппредставительстве отметили, что Москва намерена изучить возможность проведения собственного расследования.

В посольстве настаивают, что утечки стали результатом умышленной диверсии, в результате чего наибольший ущерб был причинен России. При этом там не исключают возможность ремонта газопроводов, но для этого России потребуется осмотреть места утечек на трубопроводах.

26 сентября на газопроводе "Северный поток – 2" обнаружили утечку. Она произошла в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Позднее еще две утечки были зафиксированы из обеих ниток "Северного потока". 29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках".

Российская сторона утверждает, что причиной утечек стала диверсия на трубопроводах. В связи с этим ФСБ РФ возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.

6 октября Служба безопасности Швеции сообщила о завершении расследования причины утечек на "Северных потоках". В ведомстве склоняются к версии, согласно которой утечки произошли в результате диверсии – в районе трубопроводов было зафиксировано несколько взрывов.



Российский МИД резко высказался о результатах расследования по "Северным потокам"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!