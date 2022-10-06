В Швеции сообщили о превышении нормы метана в районах утечек на "Северных потоках"

Фото: kustbevakningen.se

Содержание метана в воде в районах утечек на "Северных потоках" превышает норму в тысячу раз. Об этом сообщает "Шведское радио".

Отмечается, что об этом свидетельствует анализ проб, собранных судном "Скагерак" в радиусе нескольких морских миль от мест аварий. По словам специалистов, для более точной оценки ситуации требуются дополнительные анализы, однако уже сейчас можно сказать, что такая концентрация метана негативно скажется на обитающем поблизости планктоне.

26 сентября на газопроводе "Северный поток – 2" обнаружили утечку. Она произошла в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Позднее еще две утечки были зафиксированы из обеих ниток "Северного потока". 29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках".

Российская сторона утверждает, что причиной утечек стала диверсия на трубопроводах. В связи с этим ФСБ РФ возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.

6 октября Служба безопасности Швеции сообщила о завершении расследования причины утечек на "Северных потоках". В ведомстве склоняются к версии, согласно которой утечки произошли в результате диверсии – в районе трубопроводов было зафиксировано несколько взрывов.



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