Фото: /Виктор Драчев

Оператор польского участка нефтепровода "Дружба" заявил о разгерметизации на трубопроводе, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию PERN.

По информации оператора, ЧП было обнаружено поздно вечером во вторник, 11 октября. Разгерметизацию выявили на одной из двух ниток западного участка трубы в 70 километрах от Плоцка.

В компании уточнили, что по данному участку нефть идет в ФРГ. В настоящее время причины аварии не установлены.

В августе компания "Транснефть" возобновила поставку российской нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в Словакию и Венгрию. В словацком нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft подтвердили эту информацию, отметив, что сырье вновь стало поступать в страну.

Прокачка "Укртранснафтой" российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" была остановлена из-за невозможности РФ провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза.



В Польше обнаружили разгерметизацию нефтепровода "Дружба"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!