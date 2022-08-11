"Транснефть" возобновила прокачку по "Дружбе" в Словакию и Венгрию

Венгрия и Словакия оплатили прокачку российской нефти через Украину. Почти неделю эти страны не получали ее по нефтепроводу "Дружба" из-за проблем у компании "Транснефть" с оплатой транзита. В итоге покупатели сами договорились с Киевом и перевели деньги. Поставки возобновились 10 августа.

А Чехия, где крупнейший нефтеперерабатывающий завод контролирует Польша, диалог о новой схеме оплаты даже не начинала, утверждают источники. Эксперты же считают, что все такие сделки будут рискованными до тех пор, пока не проработают механизмы легализации транзакций. А это может затянуться.

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