Минздрав РФ продлил срок годности вакцин "Спутник V"

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В России продлили срок годности вакцин "Спутник V". Для разных производителей он составляет от шести месяцев до года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Решение приняли на основании экспертизы, которая подтвердила сохранение качества и эффективности на протяжении всего срока годности.

"Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины", – говорится в сообщении.

Ранее в столичном департамента здравоохранения опровергли сообщения о том, что пациентов московских поликлиник прививают от коронавируса просроченными вакцинами. По данным департамента, эта информация не соответствует действительности. Минздрав РФ предписывает медикам в приоритетном порядке использовать вакцины с более ранним истечением срока годности.

