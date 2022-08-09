Суд признал законным запрет вакцинации от COVID-19 детей без согласия родителей

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Верховный суд (ВС) РФ подтвердил запрет вакцинации от коронавируса несовершеннолетним без разрешения родителей, сообщает ТАСС.

По данным суда, несовершеннолетним Джессике Ахтариевой и Михаилу Шеховцову было отказано в вакцинации от COVID-19 в медучреждениях в связи с отсутствием разрешения на прививку от родителей.

По словам девушки, ее совершеннолетие наступало через несколько месяцев, а молодой человек заявил о невозможности получения согласия от своих родителей.

Суд первой инстанции в апреле отказал молодым людям в иске, после чего они обжаловали решение в Верховном суде.

"Коллегия по административным делам отказала в удовлетворении апелляционной жалобы заявителям", – отметили в пресс-службе ВС РФ.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетние смогут самостоятельно получить печатный сертификат о вакцинации от коронавируса, противопоказаниях к прививке или перенесенном заболевании. Чтобы получить сертификат, подростки младше 14 лет должны предъявить работнику МФЦ свидетельство о рождении.

