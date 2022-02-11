Подростки смогут самостоятельно получить печатный COVID-сертификат в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Несовершеннолетние смогут самостоятельно получить печатный сертификат о вакцинации от коронавируса, противопоказаниях к прививке или перенесенном заболевании, следует из приказа Минздрава России.
Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, вступит в силу с 21 февраля 2022 года.
Чтобы получить сертификат, подростки младше 14 лет, должны предъявить работнику МФЦ свидетельство о рождении.
Также в Минздраве подчеркнули, что если при получении сертификата на основании антител соответствующая информация отсутствует на госуслугах, то нужно направить жалобу в Роспотребнадзор.
Ранее в Оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что теперь диагноз "COVID-19" в России может быть поставлен на основании положительного результата экспресс-теста. Подтверждать его результат ПЦР-тестом больше не требуется.
До этого Минздрав РФ опубликовал приказ, согласно которому россияне с 21 февраля смогут получить QR-код по результатам теста на антитела к коронавирусу. Документ будет формироваться автоматически на основании данных из информационного ресурса по COVID-19.
Срок действия сертификата, полученного на основании теста на антитела, составит шесть месяцев с даты получения результатов исследования.
В России с 21 февраля начнут выдавать COVID-сертификаты при наличии антител
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