В Минздраве уточнили условия получения QR-кода по тесту на антитела

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россиянам для получения QR-кода достаточно просто иметь антитела к COVID-19, рассказал ТАСС помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

Он уточнил, что ведомство не устанавливало никаких требований по уровню антител к коронавирусу для получения данного документа.

Ранее Минздрав РФ опубликовал приказ, согласно которому россияне с 21 февраля смогут получить QR-код по результатам теста на антитела к коронавирусу. Документ будет формироваться автоматически на основании данных из информационного ресурса по COVID-19.

Срок действия сертификата, полученного на основании теста на антитела, составит шесть месяцев с даты получения результатов исследования.

