В РФ диагноз будут ставить на основании экспресс-теста на коронавирус

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В России диагноз "коронавирусная инфекция" теперь может быть поставлен на основании положительного результата экспресс-теста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный Оперштаб по борьбе с инфекцией.

"Теперь, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России от 4 февраля 2022 года № 4, положительный результат экспресс-теста учитывается при постановке диагноза "коронавирусная инфекция" без подтверждения ПЦР-тестом", – говорится в сообщении.

Ранее в Депздраве сообщили, что вызывать врача на дом в Москве стоит лишь тем, кто не может посетить поликлинику из-за маломобильности или тяжелого течения заболевания. В департаменте подчеркнули, что из-за распространения "Омикрон"-штамма растет нагрузка на все звенья медицинской системы. Особенно сильно страдают call-центры, справочная служба 122 и поликлиники.

В городских поликлиниках значительно увеличили количество дежурных врачей, которые работают без выходных с 08:00 до 20:00. Кроме того, для людей с симптомами инфекции организовали отдельный вход для разделения потоков. На входе пациентам измеряют температуру, выдают респираторы.

Теперь в поликлиниках не только проводят консультацию врача, экспресс-тест и ПЦР-тестирование, но и дополнительные обследования при наличии показаний.

В России выявлено 13 527 845 случаев коронавируса. За весь период умер 338 091 человек, выздоровели 10 909 397.

