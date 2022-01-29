В столичном Депздраве рассказали о правилах вызова врача на дом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Вызывать врача на дом в Москве стоит лишь тем, кто не может посетить поликлинику из-за маломобильности или тяжелого течения заболевания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Депздрава.
В департаменте подчеркнули, что из-за распространения "Омикрон"-штамма растет нагрузка на все звенья медицинской системы. Особенно сильно страдают call-центры, справочная служба "122" и поликлиники.
"Прийти на прием без предварительной записи к дежурному врачу можно в любую поликлинику независимо от наличия или отсутствия прикрепления. При этом, если у человека есть прикрепление к московской поликлинике, он может заранее записаться на прием к дежурному врачу и прийти к назначенному времени", – рассказали в департаменте.
В поликлиниках Москвы значительно увеличили количество дежурных врачей, которые работают без выходных, с 08:00 до 20:00. Кроме того, для людей с симптомами инфекции организовали отдельный вход для разделения потоков. На входе пациентам измеряют температуру, выдают респираторы.
Теперь в поликлиниках не только проводят консультацию врача, экспресс-тест и ПЦР-тестирование, но и дополнительные обследования при наличии показаний. С 28 января москвичи старше 18 лет могут без посещения поликлиники дистанционно открыть больничный или получить консультацию врача.
"При положительном результате ПЦР-теста, если он был сдан в Москве, врач инициативно свяжется с пациентом. В зависимости от состояния здоровья врач или проведет аудиоконсультацию и дистанционно откроет больничный, или посетит его на дому", – рассказали в Депздраве.
Ранее сообщалось, что при заражении "Омикрон"-штаммом коронавируса у человека могут появляться кожные высыпания. Сыпь на коже говорит о распространении инфекции по всему организму. Кроме того, это указывает на поражение клеток кожи и сосудов.
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