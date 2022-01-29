Вирусолог предположил, сколько продлится новая волна коронавируса в России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Россиянам сообщили, сколько может продолжаться новая волна коронавируса в стране. Об этом рассказал вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов в беседе с РИА Новости.

Специалист предположил, что текущая волна инфекции окажется долгой.

"Надо готовиться к худшему. К тому, что эта волна будет долгой – месяца на два-три-четыре", – сказал Нетесов.

Специалист обратил внимание на недостаточный уровень коллективного иммунитета в стране.

"Меньше 60%", – указал эксперт.

Он добавил, что в России также сохраняются низкие темпы вакцинации от коронавируса.

Ранее в центре "Вектор" спрогнозировали частоту возникновения в мире новых пандемий.

Специалист подчеркнул, что их появление зависит от большого числа факторов. При этом в среднем возникновение существенной формы заболевания происходит раз в 15–20 лет.