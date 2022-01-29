Вирусолог предположил, сколько продлится новая волна коронавируса в России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Россиянам сообщили, сколько может продолжаться новая волна коронавируса в стране. Об этом рассказал вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов в беседе с РИА Новости.
Специалист предположил, что текущая волна инфекции окажется долгой.
"Надо готовиться к худшему. К тому, что эта волна будет долгой – месяца на два-три-четыре", – сказал Нетесов.
Специалист обратил внимание на недостаточный уровень коллективного иммунитета в стране.
"Меньше 60%", – указал эксперт.
Он добавил, что в России также сохраняются низкие темпы вакцинации от коронавируса.
Ранее в центре "Вектор" спрогнозировали частоту возникновения в мире новых пандемий.
Специалист подчеркнул, что их появление зависит от большого числа факторов. При этом в среднем возникновение существенной формы заболевания происходит раз в 15–20 лет.
"Омикрон" станет последним штаммом пандемии – эксперт
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: