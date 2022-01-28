Врач описала требующую вызова медика боль в горле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Оксана Драпкина описала требующую вызова врача боль в горле. Об этом сообщает "Доктор Питер".

Эксперт уточнила, что за помощью к специалистам следует обращаться тогда, когда боль в горле сопровождается затруднением дыхания или глотания, а также болью в суставах, ушах или температурой выше 38,3 градуса.

К врачу нужно обратиться и в том случае, если горло болит больше недели и наблюдается увеличение шейных лимфоузлов. Также среди недомоганий, при которых нужно немедленно обращаться к врачам, – отеки на шее или лице и кровь в слюне и мокроте.

Чтобы уменьшить боль в горле, эксперт рекомендовала полоскать горло теплой соленой водой, употреблять мягкую пищу, чтобы не раздражать воспаленную слизистую, и использовать спрей для горла с анестетиком.

Ранее стало известно, что боль в горле является самым распространенным симптомом "Омикрон"-штамма. Об этом предупредили в департаменте общественного здравоохранения Чикаго. Среди симптомов также отмечаются заложенность носа, озноб, кашель и повышение температуры. Возможны сильная слабость и головная боль.

