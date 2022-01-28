Врач описала требующую вызова медика боль в горле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Оксана Драпкина описала требующую вызова врача боль в горле. Об этом сообщает "Доктор Питер".
Эксперт уточнила, что за помощью к специалистам следует обращаться тогда, когда боль в горле сопровождается затруднением дыхания или глотания, а также болью в суставах, ушах или температурой выше 38,3 градуса.
К врачу нужно обратиться и в том случае, если горло болит больше недели и наблюдается увеличение шейных лимфоузлов. Также среди недомоганий, при которых нужно немедленно обращаться к врачам, – отеки на шее или лице и кровь в слюне и мокроте.
Чтобы уменьшить боль в горле, эксперт рекомендовала полоскать горло теплой соленой водой, употреблять мягкую пищу, чтобы не раздражать воспаленную слизистую, и использовать спрей для горла с анестетиком.
Ранее стало известно, что боль в горле является самым распространенным симптомом "Омикрон"-штамма. Об этом предупредили в департаменте общественного здравоохранения Чикаго. Среди симптомов также отмечаются заложенность носа, озноб, кашель и повышение температуры. Возможны сильная слабость и головная боль.
"Это наш город": более 6 млн человек сделали прививку от COVID-19 в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: