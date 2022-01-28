Фитотерапевт рассказал, как облегчить состояние при заражении "Омикроном"

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Фитотерапевт, травник Дмитрий Юровский при заражении штаммом коронавируса "Омикрон" рекомендовал пить настойки эхинацеи, а также потогонные растения и природные анальгетики.

"Это цветы липы и бузины. Липа лучше, потому что она более распространена на территории России. Можно смешивать и бузину, и липу. И здесь нет возрастных ограничений, то есть эти отвары можно давать и детям, и пожилым", – цитирует Юровского News.ru.

Кроме того, он посоветовал делать настои из цветов лабазника и спирея, а также сборов из липы и бузины. По словам специалиста, травы обладают природными иммуномодуляторами и анальгетиками. Для лучшего эффекта в день нужно выпивать по 4–6 чашек по одной ложке сбора.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев при появлении признаков простуды рекомендовал воспользоваться средствами, которые найдутся почти в любой домашней аптечке: промывать горло и нос антисептиком на водной основе, принимать витамин C и пить больше жидкостей.

