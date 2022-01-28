В Роспотребнадзоре рассказали о новом подвиде "Омикрона"

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В России обнаружили сублинию штамма "Омикрон", получившую название BА1.1, сообщает газета "Известия".
У этого варианта есть мутация, которая ранее встречалась у штамма "Мю". По мнению ученых, она может отвечать за способность патогена уходить от антител.
При этом руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов не подтвердил эту информацию. По его словам, нет данных о том, что она влияет на заразность, течение заболевания и лечение. Он отметил, что внутри основной линии "Омикрона" BA.1 пока еще накоплено достаточно мало генетического разнообразия.
Ранее россиян предупредили, что новая мутация коронавируса "Омикрон" может повреждать стенки сосудов. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
Москвичам рассказали, как лечить "Омикрон"
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