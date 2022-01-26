Терапевт объяснила, что делать после контакта с заболевшим "Омикроном"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко в разговоре с Москвой 24 посоветовала после контакта с заболевшим "Омикроном" промыть нос и прополоскать горло, чтобы снизить риск заражения.

По словам специалиста, именно верхние дыхательные пути являются своеобразными воротами для проникновения инфекции в организм.





Татьяна Романенко врач-терапевт, кандидат медицинских наук Первое, что мы должны сделать, – это уменьшить воздействие вируса, то есть уменьшить вероятность его проникновения. Поэтому промываем нос, полощем горло. Для этого подойдут любые антисептические растворы.

Через слизистую глаз вирус тоже может попасть в организм, правда, с меньшей вероятностью, говорит Романенко. Тем не менее эксперт советует тщательно умыть лицо после контакта с заболевшим.

"Полезно и целесообразно соблюдать самоизоляцию. По последним рекомендациям делать это нужно 7 дней", – добавляет специалист.

В случае какого-либо недомогания эксперт советует сдать тест на коронавирус.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, как вакцинированные люди переносят COVID-19. По словам эксперта, они могут заболеть коронавирусом в легкой или средней форме. Кроме того, такие пациенты, в отличие от непривитых, значительно быстрее идут на поправку. По словам терапевта, человек может испытывать недомогание от одного до трех дней, тогда как невакцинированные граждане болеют на протяжении минимум 10 дней.

