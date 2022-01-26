Терапевт рассказала, как переносят коронавирус привитые пациенты

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Врач-терапевт Людмила Лапа объяснила, как протекает коронавирус у привитых пациентов. Об этом специалист рассказала в эфире радио Sputnik.
Как утверждает медик, прошедшие вакцинацию граждане способны заболеть в легкой или средней формах. Они могут испытывать те же симптомы заболевания, что и непривитые граждане – головную боль, слабость, боль в суставах и обильное потоотделение. При этом продолжительность болезни у вакцинированного человека окажется гораздо меньше – от одного до трех дней максимум.
"Температура у привитых тоже может подниматься выше нормы, но всего на один день. Практически не надо принимать никакой терапии", – подчеркнула Лапа.
Врач продолжила, что не прошедший вакцинацию человек будет чувствовать недомогания на протяжении минимум 10 дней. При этом основные симптомы могут проявляться в течение пяти дней, однако после болезнь не закончится сразу.
"Вот такая ситуация у непривитых, даже при легком и слабом течении COVID-19", – заключила специалист.
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная перечислила симптомы штамма "Омикрон" у привитых и переболевших. Помимо температуры, у людей с иммунитетом к коронавирусу наблюдаются прозрачные сопли, першение в горле и периодический сухой кашель.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России подтвердили 5 889 случаев заражения "Омикрон"-штаммом. Новый вариант коронавируса выявили в 68 регионах РФ. При этом удельный вес "Дельты" сохраняется на высоком уровне, поэтому заразиться можно как "Дельта"-штаммом, так и "Омикроном".
В Москве выявлено почти 2,5 тысячи случаев заражения штаммом "Омикрон"
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