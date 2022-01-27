Иммунолог предупредил о возможности съесть "Омикрон"

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Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Москвой 24 отметил, что существует вероятность заразиться "Омикроном" прямо во время приема пищи.

Эксперт отметил, что вирус может оседать на продуктах и находиться там довольно продолжительное время, этот факт научно доказан. В особенности это касается холодных и замороженных товаров, добавил он.

"Даже были описаны случаи заражения через подобные контакты. Это было еще в первую волну, когда циркулировал "уханьский" штамм вируса. Сейчас научное сообщество утратило к этому интерес, но Китай продолжает постоянно отчитываться о завезенных к ним в страну зараженных продуктах. Поэтому они ставят вопрос, чтобы все поступающие к ним товары проходили полную дезинфекцию", – рассказал специалист.

По его словам, аналогичным образом коронавирус, в том числе штамм "Омикрон", способен оседать на блюдах и напитках.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Если рядом с блюдом кто-то чихал и кашлял, а человек его потом съест, попадание вируса в организм возможно. Но не припомню, чтобы подобный случай был где-либо описан.

"Естественно, здесь речь идет не о горячих, а о холодных блюдах. Потому что при нагревании вирус легко погибает. Капельки слюны с инфекцией могут осесть не столько на самой еде, сколько на посуде. Например, на краю бокала или ложке", – объяснил собеседник Москвы 24.

Такой путь передачи вируса называют контактно-бытовым, обратил внимание аллерголог-иммунолог. При этом если человек проглотит инфекцию вместе с пищей, то, скорее всего, он не заболеет, подчеркнул он.

"Если вирус попадет в желудок, дальше будет там перевариваться, заражение "Омикроном" и прочими коронавирусами, вероятнее всего, не наступит. От этого человека предохраняет соляная кислота. Заражение наступит, если вирус зафиксируется на слизистой рта от загрязненных столовых приборов", – сказал специалист.

Врач предположил, что число случаев заболевания коронавирусом среди детей могло увеличиться в том числе за счет попадания "Омикрона" в желудок.

"У ребенка соляная кислота вырабатывается слабо. Иногда вперемешку с молочной кислотой. Возможно, из-за этого физиологического процесса у детей будут наблюдаться проскоки коронавируса через желудочно-кишечный тракт. Но точных данных на этот счет нет", – резюмировал эксперт.

Ранее врач-терапевт Ярослав Ашихмин предупредил, что симптомом "Омикрона" можно считать любую простуду. Также врач отметил, что новый штамм коронавируса не лучшим образом поддается тестированию.

