Онищенко рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через посылку

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Возможность заражения коронавирусом через посылку теоретически есть, но это не доминирующий путь передачи вируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампрезидента Российской академии образования, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко.
Он отметил, что главным для остановки вируса являются вакцинация и ношение масок.
За последние сутки в России госпитализировали 12 226 человек с коронавирусом. Это на 4,8% ниже показателя предыдущего дня. Число госпитализаций увеличилось в 34 регионах и снизилось – в 49. За последние 24 часа выздоровели 28 197 человек. Всего же болезнь перебороли 10 099 937 человек.
Накануне Сергей Собянин допустил, что рост заболеваемости COVID-19 в Москве может продлиться еще две недели. По его словам, такой прогноз позволяют делать наблюдения за развитием ситуации с "Омикроном" в других странах.
"Омикрон"-штамм начинает доминировать в России – Онищенко
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